"Субъект РФ": у Путина заявляют, что Херсон остается российским

В Кремле заявляют, что выход российских войск из Херсона не изменит статус региона, который "включен в РФ" после проведения так называемого "референдума".

Такое мнение высказал спикер российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Херсонская область остается частью Российской Федерации. Мол, статус оккупированного региона "закреплен", а потому "нет и не может быть никаких изменений".

"Это субъект Российской Федерации – это законодательно закреплено и определено. Никаких изменений нет и быть не может", – высказался представитель Кремля.

Бегство "второй армии мира" из Херсона

В пятницу, 11 ноября, в Минобороны РФ заявили, что отступление с правого берега Херсонщины завершено. Мол, все прошло без потерь. Кроме того, армия уже "заняла заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции" на левом берегу Днепра.

В этот же день в Сети появились фото с украинским флагом в центре Херсон. Пока в Генштабе информации о вхождении в Сил обороны не давали.

К слову, российский военный блогер Alex Parker Media сообщил, что из-за метких обстрелов ВСУ, оккупанты убегают подальше от реки Днепр.

Между тем, британский генерал Марк Милли считает, что Кремль может использовать этот уход из Херсона для перезагрузки войск, чтобы возобновить свое наступление уже весной 2023-го. По его словам, это событие может открыть "окно возможностей" для переговоров между Украиной и агрессорской Россией.

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