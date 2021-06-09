Суд ЕС разморозил активы Януковича и его сына, сняв старые санкции

Решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.

Суд ЕС общей юрисдикции впервые аннулировал санкции Евросоюза, примененные против президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе суда, пишет "Европейской правда".

Так, суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении санкций, наложенных на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжения", — говорится в сообщении.

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Также суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.

Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым он смогла делать вывод о том, что право заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки были соблюдены.

"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы соблюдали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела", — говорится в сообщении суда.

Напомним, 6 марта 2014 года Евросоюз впервые ввел санкции в виде замораживания активов против украинских бывших чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека. Ежегодно в марте Совет ЕС продлевает их сроком на один год. В марте 2020 года Евросоюз снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

А 5 марта 2021 — Совет Евросоюза официально снял санкции с двух экс-чиновников-беглецов времен президентства Виктора Януковича — бывшего вице-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Новости мира: ЕС официально снял санкции с двух соратников Януковича

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