Суд избрал Леросу меру пресечения и забрал загранпаспорт

Суд отказался назначать политику два месяца домашнего ареста.

Печерский районный суд Киева избрал внефракционному нардепу Гео Леросу меру пресечения в виде личных обязательств.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Прокурор просил назначить Леросу круглосуточный домашний арест на два месяца, однако суд не удовлетворил это требование.

Также Гео Лероса обязали сдать загранпаспорт до 10 января 2022 года.

Напомним, что 11 ноября политику вручили подозрение за непристойный жест, который он показал во время выступления с трибуны Верховной Рады. Нардепа обвиняют в "нарушении общественного порядка".

12 ноября ему было сообщено еще одно подозрение: речь идет об умышленном неисполнении судебного решения. Лерос не опроверг свой пост о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.

Ранее ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса.

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