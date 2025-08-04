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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Суд избрал меру пресечения Гайдаю по делу о хищениях дронов и средств РЭБ

ВАКС взял под стражу экспредседателя Луганской ОВО Гайдая

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Сергей Гайдай

Сергей Гайдай / © Сергей Гайдай

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Об этом говорится в трансляции судебного заседания.

«Применить к подозреваемому Сергею Гайдаю меру пресечения в виде содержательных под стражей на срок 60 дней», — заявил судья.

Кроме того, суд определил залог в размере 10 миллионов гривен. Сергей Гайдай подозревается в хищении, связанном с использованием беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, В субботу, 2 августа, Кабинет министров согласовал увольнение 49-летнего Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко. 3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА.

Ранее, с 2015 по 2018 годы, он возглавлял Мукачевскую РГА в Закарпатской области. В 2019 году был советником главы Закарпатской ОГА.

С октября 2019-го по март 2023-го Гайдай руководил Луганской областью.

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский назначил его снова главой Мукачевской РГА.

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