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Суд избрал меру пресечения Гайдаю по делу о хищениях дронов и средств РЭБ
ВАКС взял под стражу экспредседателя Луганской ОВО Гайдая
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
Об этом говорится в трансляции судебного заседания.
«Применить к подозреваемому Сергею Гайдаю меру пресечения в виде содержательных под стражей на срок 60 дней», — заявил судья.
Кроме того, суд определил залог в размере 10 миллионов гривен. Сергей Гайдай подозревается в хищении, связанном с использованием беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Напомним, В субботу, 2 августа, Кабинет министров согласовал увольнение 49-летнего Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко. 3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА.
Ранее, с 2015 по 2018 годы, он возглавлял Мукачевскую РГА в Закарпатской области. В 2019 году был советником главы Закарпатской ОГА.
С октября 2019-го по март 2023-го Гайдай руководил Луганской областью.
В марте 2024 года президент Владимир Зеленский назначил его снова главой Мукачевской РГА.