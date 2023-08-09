Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Суд избрал меру пресечения нардепу Гунько, которого поймали на взятке

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
773
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Суд избрал меру пресечения нардепу Гунько, которого поймали на взятке

Анатолий Гунько / Фото: Facebook / Анатолий Гунько

Следующие два месяца Гунько проведет за решеткой, если за него не внесут 30 млн грн залога.

Сегодня, 9 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от фракции "Слуга Народа" Анатолию Гунько, подозреваемого в коррупции.

Об этом говорится в трансляции по ВАКС.

Гунька отправили под стражу до 7 октября с возможностью внесения залога 30 млн. грн. В случае внесения залога подозреваемый будет освобожден из-под стражи с возложением на него определенных обязанностей, которые определит суд.

По словам прокурора, нардепу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сам Гунько пожаловался на политическое давление и заверил, что никаких оснований подозревать его в незаконном обогащении нет.

Напомним, что 8 августа СБУ сообщила о задержании нардепа, за 85 тыс. дол. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Депутата задержали "на горячем".

В СМИ уточнили, что речь идет о депутате от "Слуги народа" Анатолии Гунько. По словам прокуроров, за свои "услуги" Гунько просил 221 тысячу долларов.

В "Слуге Народа" уточнили, что Гунько не является членом партии, однако признали, что он входит в президентскую фракцию в парламенте.

Гунько победил на довыборах по 208 округу (Черниговская область) 2020 года. Его конкурентом в округе был одиозный политик Олег Ляшко.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
773
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация