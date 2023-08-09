Суд избрал меру пресечения нардепу Гунько, которого поймали на взятке

Следующие два месяца Гунько проведет за решеткой, если за него не внесут 30 млн грн залога.

Сегодня, 9 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от фракции "Слуга Народа" Анатолию Гунько, подозреваемого в коррупции.

Об этом говорится в трансляции по ВАКС.

Гунька отправили под стражу до 7 октября с возможностью внесения залога 30 млн. грн. В случае внесения залога подозреваемый будет освобожден из-под стражи с возложением на него определенных обязанностей, которые определит суд.

По словам прокурора, нардепу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сам Гунько пожаловался на политическое давление и заверил, что никаких оснований подозревать его в незаконном обогащении нет.

Напомним, что 8 августа СБУ сообщила о задержании нардепа, за 85 тыс. дол. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Депутата задержали "на горячем".

В СМИ уточнили, что речь идет о депутате от "Слуги народа" Анатолии Гунько. По словам прокуроров, за свои "услуги" Гунько просил 221 тысячу долларов.

В "Слуге Народа" уточнили, что Гунько не является членом партии, однако признали, что он входит в президентскую фракцию в парламенте.

Гунько победил на довыборах по 208 округу (Черниговская область) 2020 года. Его конкурентом в округе был одиозный политик Олег Ляшко.

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