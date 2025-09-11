- Дата публикации
Суд избрал меру пресечения одному из руководителей НАБУ, у которого нашли квартиру в элитном ЖК
Почти 3 млн грн залога и отстранения от должности: суд избрал меру пресечения НАБУшнику, который скрыл квартиру в элитном ЖК.
Речь идет о руководителе одного из подразделений детективов НАБУ Виталие Тебекине, который во время войны купил квартиру в Ужгороде за 100 тыс долларов без ремонта.
Следователи установили, что НАБУшник незаконно обогатился, а грязные деньги вложил в недвижимость, которую оформил на подставное лицо. Итак, речь идет о более серьезном преступлении, чем недостоверное декларирование.
Сегодня Печерский суд избрал «борцу с коррупцией» меру пресечения в виде залога в почти 3 млн грн. Кроме того, суд отстранил Тебекина от занимаемой должности.
Правоохранители устанавливают, откуда у сотрудника НАБУ средства на элитную недвижимость.