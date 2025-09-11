Суд избрал меру пресечения одному из руководителей НАБУ, у которого нашли квартиру в элитном ЖК

Реклама

Речь идет о руководителе одного из подразделений детективов НАБУ Виталие Тебекине, который во время войны купил квартиру в Ужгороде за 100 тыс долларов без ремонта.

Следователи установили, что НАБУшник незаконно обогатился, а грязные деньги вложил в недвижимость, которую оформил на подставное лицо. Итак, речь идет о более серьезном преступлении, чем недостоверное декларирование.

Сегодня Печерский суд избрал «борцу с коррупцией» меру пресечения в виде залога в почти 3 млн грн. Кроме того, суд отстранил Тебекина от занимаемой должности.



Правоохранители устанавливают, откуда у сотрудника НАБУ средства на элитную недвижимость.