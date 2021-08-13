Суд конфисковал у Киви 1,2 млн грн прибыли от жомовой ямы

За сдачу в аренду ямы скандальный депутат получил более 1,2 млн грн. Еще 10 тыс. гривен были зачислены на банковский счет Кивы как комиссионные доходы.

Высший антикоррупционный суд конфисковал у скандального народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы более 1,2 млн грн "необоснованного дохода". Нардеп утверждал, что получил эти деньги за передачу в аренду жомовой ямы.

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что Кива, не будучи владельцем жомовой ямы и "не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению ею, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности".

За аренду депутат получил более 1,2 млн грн. Еще 10 тыс. гривен были зачислены на банковский счет Киви как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций. Эти средства передадут в госбюджет.

Нардеп имеет право обжаловать решение суда в течение 30 дней.

Странная история с жомовой ямой

Напомним, Илья Кива в своей декларации подал как собственность, кроме прочего, гараж площадью 394,5 кв. м в Полтавской области и жомовую яму такой же площадью.

В 2019 году журналисты выяснили, что народный депутат из "ОПЗЖ" Илья Кива задекларировал доход в 1,2 млн гривен от сдачи в аренду этой ямы.

По словам расследователей передачи "Наши деньги с Денисом Бигусом" яма поросла сорняками и выглядела без признаков какой-либо деятельности вокруг.

В мае этого года САП сообщили, что Кива сдавал в аренду чужую яму и обратилась к ВАКС с иском о признании необоснованными доходов, полученных от сдачи ее в аренду.

Напомним, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов. ТСН.uа рассказывал о восьми самых громких скандалах и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы Рады 9-го созыва.

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