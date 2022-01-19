Суд над Порошенко: 19 января бывшему президенту могут избрать меру пресечения

Заседание запланировано в 14:00.

Сегодня, 19 января, могут объявить меру пресечения экспрезиденту Петру Порошенко. Заседание Печерского райсуда столицы должно начаться после обеда — в 14:00.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 января.

Пятого президента Украины подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика Виктора Медведчука.

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Позавчера суд попытался избрать меру пресечения Порошенко. Заседание длилось около 12 часов. Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в миллиард гривен. Однако адвокаты Порошенко своего подзащитного вообще подозреваемым не считают: из-за нарушений во время оформления подозрения.

Сегодня могут объявить меру пресечения Петру Порошенко

К вечеру 17 января судья пошел в совещательную комнату, из которой так и не вышел. Через пять часов ожидания представитель суда закрыл заседание и избрание меры пресечения перенесено.