- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 634
- Время на прочтение
- 2 мин
Суд над Путиным: ЕС озвучил жесткое условие для любых мирных инициатив по России
Попытки Трампа снять санкции не должны освободить Путина от наказания за военные преступления.
Мирные инициативы Дональда Трампа не должны аннулировать судебное преследование Владимира Путина за военные преступления, совершенные российскими военными.
Об этом в интервью изданию Politico сказал еврокомиссар по правосудию и демократии Майкл Макграт, фактически установив новую «красную линию» для мирного соглашения.
«Не думаю, что история одобрит какие-либо попытки стереть следы российских преступлений в Украине. Они должны быть привлечены к ответственности за эти преступления и именно такой подход будет использоваться Европейским союзом во всех этих дискуссиях», — заявил он.
Макграт отметил, что если Россия избежит наказания за эти преступления, это создаст предпосылки для следующего витка агрессии и последующего вторжения.
«И я считаю, что это было бы исторической ошибкой колоссальных масштабов», — подчеркнул он.
Украинские власти заявили, что начали расследование более 178 000 вероятных преступлений России с начала войны. В ноябре комиссия ООН признала российские власти виновными в преступлениях против человечности, направленных против украинских жителей посредством атак беспилотников, а также в военных преступлениях, связанных с насильственным перемещением и депортацией мирных жителей.
Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений. Миллионы жизней были унесены или уничтожены, люди были насильственно выселены, и у нас достаточно доказательств», — подчеркнул европейский чиновник.
В то же время, Дональд Трамп и его команда до сих пор не проявляли особого интереса к судебному преследованию Путина, отмечает Politico. В том числе, проект мирного плана США предусматривает поэтапное снятие санкций с России, хотя европейские лидеры выступили против него, отметив, что решение о снятии санкций ЕС будут принимать они сами.
Напомним, 30 ноября началась встреча американской и украинской делегаций. Секретарь СНБО Рустем Умеров возглавляет украинскую делегацию вместо бывшего главы ОП Андрея Ермака.
Цель этой встречи — окончательно согласовать позиции США и Украины по проекту мирного соглашения, прежде чем Виткофф и Кушнер поедут в Москву на переговоры с Путиным.