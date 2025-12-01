Суд над Путиным: ЕС озвучил жесткое условие для любых мирных инициатив по России

ЕС назвал недопустимым снятие ответственности с Путина ради мира / © Associated Press

Реклама

Мирные инициативы Дональда Трампа не должны аннулировать судебное преследование Владимира Путина за военные преступления, совершенные российскими военными.

Об этом в интервью изданию Politico сказал еврокомиссар по правосудию и демократии Майкл Макграт, фактически установив новую «красную линию» для мирного соглашения.

«Не думаю, что история одобрит какие-либо попытки стереть следы российских преступлений в Украине. Они должны быть привлечены к ответственности за эти преступления и именно такой подход будет использоваться Европейским союзом во всех этих дискуссиях», — заявил он.

Реклама

Макграт отметил, что если Россия избежит наказания за эти преступления, это создаст предпосылки для следующего витка агрессии и последующего вторжения.

«И я считаю, что это было бы исторической ошибкой колоссальных масштабов», — подчеркнул он.

Украинские власти заявили, что начали расследование более 178 000 вероятных преступлений России с начала войны. В ноябре комиссия ООН признала российские власти виновными в преступлениях против человечности, направленных против украинских жителей посредством атак беспилотников, а также в военных преступлениях, связанных с насильственным перемещением и депортацией мирных жителей.

Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений. Миллионы жизней были унесены или уничтожены, люди были насильственно выселены, и у нас достаточно доказательств», — подчеркнул европейский чиновник.

Реклама

В то же время, Дональд Трамп и его команда до сих пор не проявляли особого интереса к судебному преследованию Путина, отмечает Politico. В том числе, проект мирного плана США предусматривает поэтапное снятие санкций с России, хотя европейские лидеры выступили против него, отметив, что решение о снятии санкций ЕС будут принимать они сами.

Напомним, 30 ноября началась встреча американской и украинской делегаций. Секретарь СНБО Рустем Умеров возглавляет украинскую делегацию вместо бывшего главы ОП Андрея Ермака.

Цель этой встречи — окончательно согласовать позиции США и Украины по проекту мирного соглашения, прежде чем Виткофф и Кушнер поедут в Москву на переговоры с Путиным.