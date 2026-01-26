Суд изменил меру пресечения для Тимошенко: что известно

Юлия Тимошенко / © Associated Press

Апелляционная палата отклонила жалобу Юлии Тимошенко на залог, при этом ей разрешено свободно передвигаться по Украине и общаться с народными депутатами.

Об этом сообщает Суспільне.

Во время апелляционного рассмотрения адвокат Юлии Тимошенко требовал уточнить происхождение внесенного залога и называл его размер «необоснованным». Прокурор в свою очередь настаивал на увеличении залога до 50 миллионов гривен и установлении электронного браслета для контроля передвижения народного депутата.

Ранее за Тимошенко уже была внесена полная сумма залога. Она остается на свободе, однако является обвиняемой по делу о подкупе народных депутатов для влияния на результаты голосования. Несмотря на отклонение апелляции, ей разрешено свободно передвигаться по стране и вести коммуникацию с парламентариями, что обеспечивает сохранение ее политической активности во время судебного процесса.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 января НАБУ и САП официально вручили Тимошенко подозрение. Ей инкриминируют предложение неправомерной выгоды народным избранникам. По версии следствия, лидер «Батькивщины» пыталась выстроить систему «абонентской платы» для парламентариев.