Суд не удовлетворяет жалобы адвокатов Коломойского: заявление защитника бизнесмена

К бизнесмену также не пускают членов его семьи.

Защитники Игоря Коломойского жалуются на то, что следователи не рассматривают их жалобы на органы следствия. В частности, адвокат Александр Лысак, представляющий интересы Игоря Коломойского, выразил серьезную обеспокоенность и обеспокоенность систематическим нарушением права на справедливый суд и недопущением судебного контроля над решениями органов следствия.

Об этом заявил адвокат в комментарии, переданном ТСН.ua.

"В современном уголовном процессе возможность обжалования противоправных действий или бездействия органов следствия в суд является важной гарантией уголовного производства. Однако, к сожалению, судебное обжалование противоправных действий или бездействия органов следствия в уголовном производстве в отношении Игоря Коломойского преимущественно безрезультативно и даже содержит признаки умышленного саботирования их рассмотрения со стороны следственных судей. Например, поданные в Печерский районный суд города Киева жалобы на постановление об отказе в предоставлении разрешения Игорю Коломойскому на свидание с супругой не рассматриваются уже больше месяца, и по состоянию на данный момент даже не назначены к рассмотрению. По правилам Уголовного процессуального кодекса Украины они должны быть рассмотрены в течение 72 часов. Более того, поданное в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство о предоставлении разрешения на свидание с женой, по непонятным причинам за месяц даже не было зарегистрировано, что является грубым нарушением права на судебный защиту и осуществление судебного контроля за уголовным производством", — заявил адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак.

Адвокат также отмечает, что эти нарушения полностью нивелируют основополагающие принципы судебного контроля над досудебным расследованием и право на судебную защиту, гарантированные положениями национального и международного законодательства.

По словам Лысака, сторона защиты будет обращаться ко всем возможным правозащитным инстанциям и международным организациям для обеспечения таких принципов уголовного производства как законность, равенство перед законом и судом, состязательность и обеспечение права на обжалование процессуальных решений, действий или бездействия.

Напомним, 6 октября Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского на уменьшение залога в 3,9 миллиарда гривен. Ранее, в сентябре, Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн.

Однако в середине сентября бизнесмену сообщили о еще одном подозрении – в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка", после которого суд увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн грн.

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