Суд оставил приговор Грымчаку без изменений: 10 лет тюрьмы

Высший антикоррупционный суд оставил по-прежнему приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку — речь идет о десяти годах лишения свободы.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура 19 декабря.

"Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты. Таким образом, суд оставил без изменений приговор ВАКС, которым бывший министр приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении САП.

Отмечается, что решение апелляционной инстанции вступило в силу с момента провозглашения. Впрочем, его можно обжаловать в порядке в Верховном суде в течение трех месяцев.

Напомним, в феврале 2022-го Грымчака приговорили к 10 годам тюрьмы, а в июне того же года приговор эксминистру вступил в силу. Его признали виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки по нескольким статьям.

По данным следствия, Грымчак и брат его жены Игорь Овдиенко потребовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений по строительству. В августе 2019-го СБУ их поймала "на горячем" во время получения части средств – 480 тысяч долларов. В общей сложности мужчины требовали 1,1 млн долларов взятки от предпринимателя.

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