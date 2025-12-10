Суд оставил Труханова под домашним арестом

Геннадий Труханов / © Facebook/Геннадий Труханов

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

Прокуроры настаивали, что меру пресечения нужно оставить, ведь преступление имеет тяжкие последствия, а Труханов может влиять на расследование. Суд согласился с их позицией и оставил ему круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Перед этим в Одессе в конце сентября прошли сильные дожди, повлекшие масштабные подтопления. Погибли 10 человек, среди них пятеро из одной семьи. На этом фоне граждане подали петицию с требованием создать городскую военную администрацию, и она быстро набрала нужные 25 тысяч подписей. Президент Зеленский также выразил недовольство работой местной власти и заявил, что при необходимости центральная власть примет решение относительно руководителей на местах.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ о прекращении украинского гражданствадля Геннадия Труханова. В ответ на это решение сам Труханов выразил намерение его оспаривать

Кроме того, по сообщениям СМИ, руководитель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, вероятно, будет назначен главойОдесской городской военной администрации. Стоит отметить, что Одесская МВА по состоянию на сейчас еще не сформирована.