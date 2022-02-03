Суд перенес апелляцию по делу ареста имущества Порошенко: какая причина

По словам адвоката, рассмотрение будет продолжено 9 марта.

Киевский апелляционный суд перенес слушания по апелляции на решение суда об аресте имущества пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко из-за болезни одного из судей.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань журналистам, пишет " Интерфакс-Украина "

"В связи с болезнью одного из судей коллегии рассмотрения апелляционной жалобы по аресту имущества Порошенко не было", - отметил он.

По словам Голованя, защита просила как можно быстрее назначить рассмотрение апелляции. Рассмотрение будет продолжено 9 марта.

Защита Порошенко считает, что эти перенесения связаны с политической деятельностью.

Напомним:

31 января пятый президент Украины пришел в Государственное бюро расследований в сопровождении своих защитников и нескольких депутатов из "ЕС", но задержался там всего на несколько минут. Следователи допросить политика не смогли, потому что он отказался давать показания. Порошенко отметил, что это для него так же, будто кто-то в 1937 году хотел сотрудничать с НКВД. В ГБР отметили, что зафиксировали отказ Порошенко свидетельствовать.

Допрос Порошенко: пятый президент Украины отказался сотрудничать со следствием

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