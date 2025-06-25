Александр Грановский / © УНИАН

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Голосеевский районный суд города Киева признал безосновательными обвинения в причастности экс-нардепа Александра Грановского к якобы рейдерскому захвату ТРЦ Sky Mall. Ключевым аргументом суда стало то, что все обстоятельства этого дела уже не раз изучались правоохранительными органами, и ни разу следствие не установило состава преступления в действиях ни Грановского, ни других участников событий.

Источник: определение Голосеевского суда по делу №752/13506/25 от 10.06.2025

В материалах дела говорится, что досудебное расследование по делу Sky Mall сначала осуществлялось НАБУ, а далее было передано в полицию Киева. В 2017 году соответствующие уголовные производства были закрыты следственным управлением Генеральной прокуратуры из-за отсутствия состава преступления.

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Позже, в 2021 году, дело повторно пересмотрел Офис Генерального прокурора и окончательно закрыл производство — на этот раз в связи с отсутствием самого события преступления.

Дополнительно собственное расследование проводило и Государственное бюро расследований. 30 декабря 2022 года ДБР окончательно прекратило уголовное производство, в том числе и потому, что это самое деяние уже ранее расследовалось и было закрыто из-за отсутствия признаков правонарушения.

Суд также обратил внимание на то, что заявитель — бывший народный депутат Егор Фирсов официально отозвал свое заявление и признал, что конфликт вокруг Sky Mall носит исключительно частно-правовой характер, а не признаки уголовного преступления.

Таким образом, суд констатировал: дело Sky Mall — это история, которая неоднократно и основательно проверялась следственными органами, и ни разу в нем не было обнаружено оснований для уголовного преследования.

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