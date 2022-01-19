Суд подтвердил законность и обоснованность подозрения Порошенко — Офис генпрокурора

Венедиктова заявила, что прокуратура подаст апелляционное обжалование меры пресечения.

Подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций пятому президенту Петру Порошенко сообщили способом, определенным законом.

Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя решение суда.

"Суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его сообщения, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения", – заявила она.

Венедиктова напомнила, что именно при ее каденции уже было поставлено в известность о подозрении народным депутатам, судьям, в частности председателю Конституционного суда.

"Это уже стало доброй традицией, когда медийные фигуранты уголовных производств с особым статусом обжалуют порядок сообщения или само подозрение. Не такое подозрение, не в тот день, не той рукой вручили, не с тем выражением лица... Однако ни одного факта отмены подозрения на этих основаниях не было", — добавила чиновница.

По ее словам, у следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении.

"В деле второго президента института подозрения еще не было. Постановление о привлечении, как обвиняемого, подписал следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры. Сообщение о подозрениях и их изменениях четвертому президенту подписывали прокуроры Плеканчук, Брезицкий, Псюк и Иванов. А в мае 2019 года сообщение о подозрении третьему президенту подписывал прокурор отдела. Фамилия и подпись Генерального прокурора в сообщениях о подозрении бывшим президентам стоит только моя. В подозрении, сообщенном в 2020 году", — подчеркнула Венедиктова.

Возвращаясь к "угольному делу", фигурантом которого выступает Порошенко, она отметила, что фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых. Они соучастники.

"Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения — содержание под стражей или 1 миллиард залога. Украине нужна справедливость, и давайте искать ее цивилизованно в суде, не политизируя эти процессы”, — резюмировала генпрокурор.

Венедиктова уточнила, что прокуратура подаст апелляционное обжалование меры пресечения.

Напомним, что сегодня, 19 января, суд избрал меру пресечения Петру Порошенко. Пятый президент был отпущен из зала суда под личное обязательство.

В ДБР заявили, что увидели основания для обжалования меры пресечения для Порошенко.

В ОП прокомментировали меру пресечения Порошенко, заявив о беспристрастности судебного процесса.