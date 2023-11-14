Суд пока не избрал меру пресечения Дубинскому: адвокаты заявили об отводе судьи

Печерский районный суд Киева должен был избрать меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в государственной измене.

Но адвокаты нардепа заявили об отводе судьи, пишет Общественное.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Также защита Дубинского заявила об отводе судьи, поскольку не успел ознакомиться с материалами дела. Адвокаты подали ходатайство, чтобы перенести заседание на завтра, 14 ноября. Суд его отклонил и предоставил полчаса для ознакомления. Теперь должно произойти автораспределение судьи и тот либо примет отвод коллеги, либо нет.

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"Должно произойти автораспределение дела на другого судью, который рассматривает отвод, предоставленный моими адвокатами, примет решение отводить или не отводить. И после этого, если отвод отклонен, то мы должны возвращаться снова на судебное заседание. Нас сообщат, мы приедем", — заметил нардеп.

13 ноября СМИ сообщили, что ДБР и СБУ пришли с повторными обысками в Дубинское, а именно – в рамках дела о преступной организации, созданной для дискредитации имиджа Украины на международной арене.

Напомним, 3 ноября Дубинскому было объявлено подозрение в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Нардепу Дубинскому объявили подозрение! Подробности дела

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