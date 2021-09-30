Суд признал Саркози виновным в финансовых махинациях: какого наказания требуют прокуроры

Саркози не присутствует в зале суда во время оглашения приговора.

В четверг, 30 сентября, суд во Франции признал виновным экс-президента страны Николя Саркози в нарушении законов о финансировании избирательной кампании 2012 года.

Судья продолжает зачитывать приговор, приговор еще не объявили, пишет DW.

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Отмечается, что прокуроры рекомендовали приговорить Саркози к одному году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на шесть месяцев.

Напомним:

В деле о коррупции экс-президент Франции Саркози вместе с еще тринадцатью обвиняемыми предстал перед судом в июне.

Его обвиняют в противоправном финансировании масштабной предвыборной кампании 2012 года, которая собирала тысячи сторонников с флагами, под нее писали музыку лучшие композиторы, ее снимали известные режиссеры и затем транслировали на гигантских экранах.

масштабной которая собирала тысячи сторонников с флагами, под нее писали музыку лучшие композиторы, ее снимали известные режиссеры и затем транслировали на гигантских экранах. Все это стоило 22 с половиной миллиона евро, но выборы Саркози все равно проиграл, теперь — все обвинения отвергает.

Новости мира: во Франции объявили приговор Николя Саркози

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