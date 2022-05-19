Суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу

Суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины, подозреваемому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Очевидно, речь идет о Викторе Януковиче.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, эк-спрезидент 23 февраля 2014 находился в окрестности села Урзуф Донецкой области. В тот день он совместно с работниками госохраны и представителями России с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через госграницу Украины. Все они улетели в город Анапа Краснодарского края России.

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В Офисе генпрокурора напомнили, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в преступлении и не может быть наказано, пока его вину не установит суд.

Напомним, в феврале Януковичу объявили о подозрении в подстрекательстве к совершению дезертирства. По данным следствия, он в Севастополе подстрекал к дезертирству военнослужащих госохраны.

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