Суд разрешил Дубинскому выйти под залог: что известно

Александр Дубинский. / © УНИАН

Реклама

Суд разрешил народному депутату Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, выйти под залог.

Об этом сообщил «Судебный репортер», а также Офис генпрокурора в комментарии «УП».

Накануне, 15 января, Шевченковский районный суд Киева определил альтернативную меру пресечения для Дубинского — залог в размере 33,28 млн грн. Отмечается, что данное решение принято в рамках дела о подозрении в госизмене.

Реклама

В то же время, столичный суд оставил действующим арест депутата до 14 марта 2026-го.

«У прокуратуры только вступительная и резолютивная часть судебного решения. После ознакомления со всем текстом, будет принято решение о возможности его апелляционного обжалования», — сообщили в ОП.

Дело Дубинского

В сентябре 2024-го ДБР завершило расследование в отношении Дубинского и еще четырех человек, совершивших госизмену в составе преступной организации. По данным ДБР и СБУ, нардеп под позывным «Буратино» осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу агрессорки России. Отмечается, что организация расшатывала общественно-политическую ситуацию в Украине и дискредитировала государство в мире.

Кроме того, Дубинского разоблачили на новых махинациях . Его подозревают в повторной организации незаконного пересечения границы.

Реклама

Напомним, несколько дней назад лидер партии «Батькивщина», народный депутат Юлия Тимошенко получила подозрение от НАБУ и САП. По данным следствия, взятка предлагалась за голосование «за» или «против» отдельных законопроектов в Верховной Раде.

САП просит выбрать меру пресечения Тимошенко в виде залога в размере 50 миллионов гривен. Однако депутат заявила, что не может оплатить залог из-за блокирования банковских счетов еще до решения суда.