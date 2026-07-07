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Суд разрешил снять электронный браслет с бывшего вице-премьера
Бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву смягчили меру пресечения — Высший антикоррупционный суд разрешил ему больше не носить электронный браслет
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил снять электронный браслет с бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, которого следствие связывает с коррупционными схемами в НАЭК «Энергоатом», разоблаченными в рамках операции НАБУ «Мидас».
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Суд решил не продлевать обязанность носить электронный браслет.
Однако продлил для Чернышева следующие обязанности:
сообщать об изменении места жительства и работы;
прибывать к детективу, прокурору, суду;
воздерживаться от общения с другими фигурантами дела (очевидно, речь идет о Миндиче, Цукермане и ряде лиц);
сдать загранпаспорт.
Решение принял следственный судья Виктор Ногачевский.
Напомним, ранее мы писали о том, что Алексей Чернышев оказался в центре громкого коррупционного скандала, связанного с организацией масштабной схемы откатов в государственном энергетическом секторе.
«Детективы задокументировали передачу Чернышеву более 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Последнюю сумму в 500 тысяч долларов передали уже жене Чернышева после того, как он стал подозреваемым НАБУ и САП по другому делу», — напомнили в Центре противодействия коррупции.
Сам бывший вице-премьер отрицает свою причастность к этим коррупционным схемам в НАЭК «Энергоатом».
Также сообщалось, что элитные имения бывшего вице-премьера Алексея Чернышева в Козине под Киевом могли фигурировать по делу «Мидас».
18 ноября прошлого года бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву избрали меру пресечения. Однако на следующий день за него внесли более 51 млн. грн. залога, поэтому он вышел на свободу.