Суд разрешил снять электронный браслет с бывшего вице-премьера

Алексей Чернышев

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил снять электронный браслет с бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, которого следствие связывает с коррупционными схемами в НАЭК «Энергоатом», разоблаченными в рамках операции НАБУ «Мидас».

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Суд решил не продлевать обязанность носить электронный браслет.

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Однако продлил для Чернышева следующие обязанности:

сообщать об изменении места жительства и работы;

прибывать к детективу, прокурору, суду;

воздерживаться от общения с другими фигурантами дела (очевидно, речь идет о Миндиче, Цукермане и ряде лиц);

сдать загранпаспорт.

Решение принял следственный судья Виктор Ногачевский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алексей Чернышев оказался в центре громкого коррупционного скандала, связанного с организацией масштабной схемы откатов в государственном энергетическом секторе.

«Детективы задокументировали передачу Чернышеву более 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Последнюю сумму в 500 тысяч долларов передали уже жене Чернышева после того, как он стал подозреваемым НАБУ и САП по другому делу», — напомнили в Центре противодействия коррупции.

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Сам бывший вице-премьер отрицает свою причастность к этим коррупционным схемам в НАЭК «Энергоатом».

Также сообщалось, что элитные имения бывшего вице-премьера Алексея Чернышева в Козине под Киевом могли фигурировать по делу «Мидас».

18 ноября прошлого года бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву избрали меру пресечения. Однако на следующий день за него внесли более 51 млн. грн. залога, поэтому он вышел на свободу.

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