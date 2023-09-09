Суд разрешил заочное расследование в деле экс-нардепа и соратника Медведчука Рената Кузьмина: подробности

Суд дал разрешение на расследование по делу в отношении бывшего народного депутата Рената Кузьмина.

По ходатайству Государственного бюро расследований суд 8 сентября предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего нардепа Рената Кузьмина, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители установили, что Ренат Кузьмин накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

"В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", — уточнили в ГБР.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Ренат Кузьмин объявлен в розыск.

По материалам ГБР Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога. Досудебное расследование продолжается.

Что известно о Кузьмине

Ренат Кузьмин – депутат IX созыва Верховной Рады. Являлся заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 4 октября 2013 года до 2014-го), первым заместителем генерального прокурора Украины (2010–2013).

В мае 2014 года против Кузьмина были начаты уголовные производства по фактам незаконного преследования экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Также Кузьмина подозревали в отмывании денег и других особо тяжких преступлениях. 5 сентября 2019 года он был снят с розыска Интерпола.

Кузьмин в 2019 году получил мандат народного депутата IX созыва. Учитывая, что Кузьмин был в розыске, ЦИК сначала запретила ему участвовать в выборах, но впоследствии допустила. Он получил мандат от пророссийской партии ОПЗЖ. Кузьмин неоднократно делал антиукраинские заявления на каналах кума Путина Виктора Медведчука.

В начале марта 2023 года суд заочно арестовал экс-нардепа Кузьмина.

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