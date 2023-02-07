Суд Тбилиси отказался отпустить Саакашвили: МИД Украины разочарован решением

Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство об отсрочке наказания или увольнении экспрезидента Михеила Саакашвили по состоянию здоровья. Украинское Министерство иностранных дел разочаровано таким решением.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Михеила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина за границу для лечения. Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счета с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД будет продолжать защищать интересы гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Напомним, 1 февраля Саакашвили видеосвязью из тбилисской клиники Vivamedi принял участие в судебном заседании. Он показал, как выглядит после пребывания под стражей. Бывший грузинский президент критически похудел.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично пытают и убивают эксглаву государства.

МИД также выразил протест относительно негуманного обращения с политиком. В тексте также заявления подчеркивают "сворачивание демократии в Грузии".

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