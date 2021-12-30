Суд в Киеве назначил слушание по иску Януковича к Верховной Раде

Судебное заседание назначено на 16 февраля 2022 года.
Окружной административный суд Киева открыл дело по иску Виктора Януковича к Верховной Раде об отсутствии у народных депутатов компетенции для признания его самоустранения от осуществления полномочий главы государства.
Об этом стало известно из опубликованного списка дел, назначенных к рассмотрению, на сайте "Судебной власти".
Суд с вызовом сторон на заседание назначен на 16 февраля следующего года.
В своем иске Янукович просит у Фемиды "установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента".
Напомним, что ранее Европейский суд приступил к рассмотрению иска Януковича против Украины.
Читайте также: