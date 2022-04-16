Суд взял Медведчука под стражу без залога

Суд взял Медведчука под стражу без залога

На указанное решение суда подозреваемый и защитник могут подать апелляционную жалобу.

Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку на арест без возможности внесения залога.

Об этом сообщили в суде 16 апреля.

"Сегодня судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении суда.

Там напомнили, что предварительная мера пресечения Медведчука – домашний арест. Однако 26 февраля сотрудники полиции обнаружили отсутствие нардепа по указанному адресу проживания, чем зафиксировали факт нарушения Медведчуком возложенных на него решением судьи обязанностей. Так что политика объявили в международный розыск.

В суде напомнили, что 12 апреля Медведчук был задержан, а 14 апреля – доставлен в орган досудебного расследования.

Напомним, 15 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала, что Медведчуку изменят меру пресечения из-за бегства из-под домашнего ареста.

Венедиктова также сообщила – если все стороны согласятся, Медведчук может быть обменен на удерживаемых в РФ украинских военнопленных и заложников. И тот факт, что нардеп является гражданином Украины, не помешает обмену.

Вадим Денисенко поделился деталями ареста Медведчука

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