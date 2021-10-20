Суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Азарова по подозрению в госизмене

Суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Азарова по подозрению в госизмене

Его обвиняют в госизмене из-за так называемыех "Харьковских соглашений".

Печерский районный суд г. Киева избрал бывшему премьер-министру Украины Николая Азарова мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает прес-служба Офиса генпрокурора.

Как отмечают в ведомстве, его подозревают в госизмене по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины. Речь идет о так называемых "Харьковских соглашений".

Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего премьер-министра Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

По данным следствия, ексголова правительства, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации, которыми был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск иностранного государства на территории Украины, вторжение Вооруженных Сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Напомним:

В марте этого года ГБР сообщил о подозрении Николаю Азарову по подозрению в государственной измене. Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательные действия бывшего премьер-министра.

Ранее, в январе 2021, следователи Государственного бюро расследований сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене за подписание так называемых "Харьковских соглашений" в апреле 2010 года.

о подозрении в государственной измене за подписание так называемых "Харьковских соглашений" в апреле 2010 года. В свою очередь, СНБО на заседании принял решение ввести "максимальный" объем санкции, которые предусмотренный действующим законодательством, по ряду бывших высокопоставленных при режиме Януковича и лиц, способствовавших спецслужбам России в оккупации украинских территорий в 2014 году, а некоторые причастен к финансированию терроризма. В перечень, в частности, президент беглый Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывшая "прокурорка" Крыма Наталья Поклонская.

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