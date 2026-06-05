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Судьба беженцев в ЕС: Украина призывает ограничить защиту для мужчин определенного возраста
Киев просит европейских партнеров не предоставлять защиту мужчинам мобилизационного возраста.
Евросоюз готовится продлить временную защиту для украинцев до 2028 года. Однако украинская власть просит сделать исключение для мужчин в возрасте 23-60 лет. Финального решения еще нет.
Об этом сообщило DW.
Все государства-члены Евросоюза пока поддерживают продление действия директивы о временной защите (ДВЗ) для украинцев до марта 2028 года. В то же время «много стран» высказываются за «изменения в охвате защиты при определенных условиях». Об этом после заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес.
По его словам, итоги встречи Совета ЕС показали «единодушие в поддержке Украины».
«Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это — решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, принимающие украинцев», — отметил Иоаннидес.
Украинские мужчины 23-60 лет могут потерять временную защиту в ЕС
Как сообщил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, одним из вариантов, который рассматривался во время заседания, является исключение мужчин мобилизационного возраста с 23 до 60 лет из-под действия ДВЗ.
«Это также то, что просят нас сделать украинцы», — заявил он.
Бруннер также отметил, что в ходе обсуждения участники «внимательно слушали министров из государств», которые приняли наибольшее количество украинских беженцев, в частности Чехии, стран Балтии, Польши, Германии и Австрии.
Еврокомиссар отметил, что уже «в ближайшие недели» Европейская Комиссия представит свои предложения относительно дальнейших шагов и определит, «как нам двигаться дальше, и каким будет дальнейший путь по временной защите» для граждан Украины. Окончательное решение относительно позиции Еврокомиссии должны принять государства-члены ЕС квалифицированным большинством.
Напомним, накануне стало известно, что страны ЕС, в частности Германия и Австрия, обсуждают возможность лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической временной защиты. Предложение предусматривает, что мужчины в возрасте 23 — 60 лет, которые впервые будут прибывать в ЕС, вместо автоматического статуса будут проходить стандартную индивидуальную процедуру рассмотрения заявлений на убежище, поскольку некоторые государства считают необходимым поддержать потребность Украины в мобилизационных ресурсах. Окончательное решение будет зависеть от будущих предложений Еврокомиссии по дальнейшем действии директивы о массовом потоке беженцев.