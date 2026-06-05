Судьба беженцев в ЕС: Украина призывает ограничить защиту для мужчин определенного возраста

Украинские беженцы-мужчины в ЕС / © ТСН

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Евросоюз готовится продлить временную защиту для украинцев до 2028 года. Однако украинская власть просит сделать исключение для мужчин в возрасте 23-60 лет. Финального решения еще нет.

Об этом сообщило DW.

Все государства-члены Евросоюза пока поддерживают продление действия директивы о временной защите (ДВЗ) для украинцев до марта 2028 года. В то же время «много стран» высказываются за «изменения в охвате защиты при определенных условиях». Об этом после заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес.

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По его словам, итоги встречи Совета ЕС показали «единодушие в поддержке Украины».

«Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это — решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, принимающие украинцев», — отметил Иоаннидес.

Украинские мужчины 23-60 лет могут потерять временную защиту в ЕС

Как сообщил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, одним из вариантов, который рассматривался во время заседания, является исключение мужчин мобилизационного возраста с 23 до 60 лет из-под действия ДВЗ.

«Это также то, что просят нас сделать украинцы», — заявил он.

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Бруннер также отметил, что в ходе обсуждения участники «внимательно слушали министров из государств», которые приняли наибольшее количество украинских беженцев, в частности Чехии, стран Балтии, Польши, Германии и Австрии.

Еврокомиссар отметил, что уже «в ближайшие недели» Европейская Комиссия представит свои предложения относительно дальнейших шагов и определит, «как нам двигаться дальше, и каким будет дальнейший путь по временной защите» для граждан Украины. Окончательное решение относительно позиции Еврокомиссии должны принять государства-члены ЕС квалифицированным большинством.

Напомним, накануне стало известно, что страны ЕС, в частности Германия и Австрия, обсуждают возможность лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической временной защиты. Предложение предусматривает, что мужчины в возрасте 23 — 60 лет, которые впервые будут прибывать в ЕС, вместо автоматического статуса будут проходить стандартную индивидуальную процедуру рассмотрения заявлений на убежище, поскольку некоторые государства считают необходимым поддержать потребность Украины в мобилизационных ресурсах. Окончательное решение будет зависеть от будущих предложений Еврокомиссии по дальнейшем действии директивы о массовом потоке беженцев.

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