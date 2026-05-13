Судьба Украины "по лунному календарю": как Ермак выбирал чиновников по советам гадалки из Крыма
Прокуроры САП раскрыли детали влияния ворожки «Вероники Фэншуй» на государственную политику Украины. Андрей Ермак посылал ей личные данные кандидатов на должности премьера, генпрокурора и заместителей председателя ОП.
В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), где идет избрание меры пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, обнародовали новые факты. По данным следствия, Андрей Ермак в вопросах государственного веса, в частности по назначению на стратегические должности, обращался за советами к лицу, подписанному в его контактах как «Вероника Феншуй Офис».
ТСН.ua собрал все, что известно об этом деле.
Согласно материалам обвинения, Андрей Ермак присылал ворожке данные о датах рождения потенциальных кандидатов на высшие государственные должности, чтобы получить «зеленый свет» на их назначение. Среди лиц, судьбу которых якобы определяли звезды, были ключевые фигуры украинской политики.
«Он совещается о назначении на должность министра здравоохранения, действующего министра. Что касается назначения на должность заместителя председателя Офиса президента Татарова Олега Юрьевича… Также о назначении на должность руководителя Госуправления делами Лысого Игоря Васильевича… Спрашивает советы по нему, пишет дату рождения», — зачитала в суде прокурор Валентина Гребенюк.
По словам представительницы САП, главу ГУД Лысого в переписке Ермак называл «своим человеком». Обсуждались также кандидатуры бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой и даже действующего премьер-министра. Обвинение считает, что такое влияние на кадровую политику может быть использовано Ермаком для препятствования расследованию и давлению на правоохранительные органы.
Ультимативные «советы» Вероники
В материалах суда появилось еще больше подробностей. Воображение, которое идентифицировали как Веронику Аникиевич, не просто давало астрологические прогнозы, но и призывало к радикальным действиям против оппонентов власти и журналистов.
В переписке Ермак перечисляет список лиц, среди которых Томаш Фиал, Михаил Ткач, Севгиль Мусаев, Ярослав Железняк и другие, отмечая: «Я на все готов. Завтра готов».
На что Вероника Аникиевич отвечает, что поскольку у Ермака есть «друг-гарант», он имеет «нравственное право уничтожать людей из списка». Суть ее установок заключалась в том, что оппоненты якобы «хотят захватить власть», поэтому Ермаку «надо действовать».
Кто такая «Вероника Феншуй Офис»
Журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода) выяснили, что за контактом «Вероника Феншуй Офис» стоит 51-летняя жительница Киева Вероника Аникиевич. Она называет себя консультантом по астрологии и автором телеграмм-канала «Лунные часы». С 2024 года она зарегистрирована как ФЛП, предоставляющая «индивидуальные услуги».
Интересно, что в телефонных книгах других пользователей она записана как «Veronika Anikievich/Ворома Ермак». Сама Аникиевич активно поддерживала Ермака в соцсетях, называя расследование НАБУ и САП «спецоперацией трампо-путина».
Журналисты обнаружили неоднозначное прошлое семьи «тайной советницы». Ее отец, Федор Аникиевич, является гражданином РФ и в 2015 году возглавлял центр «Оппозиционного блока» в Геническом. На фото за май 2025 он позирует с российской символикой в оккупированном Геническе. Сама Вероника в 2015 году посещала аннексированный Крым, о чем писала в соцсетях.
После попытки журналистов получить комментарий, Вероника Аникиевич положила трубку. Сейчас судебное заседание по Андрею Ермаку продолжается.
Как отреагировали украинцы
Дело Ермака — последние новости
Напомним, 12 мая в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения Андрею Ермаку. Прокуратура просила взять эксчельника ОП под стражу с залогом 180 млн грн, однако из-за большого объема материалов дела суд не принял решение в тот же день. В ходе заседания стало известно, что дело насчитывает 16 томов материалов.
Также прокуроры обнародовали новые детали дела по элитному городку «Династия» в Козине. По версии следствия строительство резиденций планировали для влиятельных лиц, среди которых называли Алексея Чернышева, Андрея Ермака и Тимура Миндича. В САП утверждают, что финансирование строительства на 72% состояло из коррупционных средств, связанных с энергетикой и так называемым «бэк-офисом Миндича».
Отдельно в суде сообщили, что Андрей Ермак имеет четыре дипломатических паспорта, а с начала полномасштабного вторжения до ноября 2025 якобы 86 раз пересекал государственную границу. Прокуроры также заявили, что не располагают сведениями о его поездках за последние месяцы, поскольку информацию о передвижении Ермака удалили из базы данных.