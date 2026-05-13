Судьба Украины "по лунному календарю": как Ермак выбирал чиновников по советам гадалки из Крыма

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), где идет избрание меры пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, обнародовали новые факты. По данным следствия, Андрей Ермак в вопросах государственного веса, в частности по назначению на стратегические должности, обращался за советами к лицу, подписанному в его контактах как «Вероника Феншуй Офис».

ТСН.ua собрал все, что известно об этом деле.

Согласно материалам обвинения, Андрей Ермак присылал ворожке данные о датах рождения потенциальных кандидатов на высшие государственные должности, чтобы получить «зеленый свет» на их назначение. Среди лиц, судьбу которых якобы определяли звезды, были ключевые фигуры украинской политики.

«Он совещается о назначении на должность министра здравоохранения, действующего министра. Что касается назначения на должность заместителя председателя Офиса президента Татарова Олега Юрьевича… Также о назначении на должность руководителя Госуправления делами Лысого Игоря Васильевича… Спрашивает советы по нему, пишет дату рождения», — зачитала в суде прокурор Валентина Гребенюк.

По словам представительницы САП, главу ГУД Лысого в переписке Ермак называл «своим человеком». Обсуждались также кандидатуры бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой и даже действующего премьер-министра. Обвинение считает, что такое влияние на кадровую политику может быть использовано Ермаком для препятствования расследованию и давлению на правоохранительные органы.

Ультимативные «советы» Вероники

В материалах суда появилось еще больше подробностей. Воображение, которое идентифицировали как Веронику Аникиевич, не просто давало астрологические прогнозы, но и призывало к радикальным действиям против оппонентов власти и журналистов.

В переписке Ермак перечисляет список лиц, среди которых Томаш Фиал, Михаил Ткач, Севгиль Мусаев, Ярослав Железняк и другие, отмечая: «Я на все готов. Завтра готов».

На что Вероника Аникиевич отвечает, что поскольку у Ермака есть «друг-гарант», он имеет «нравственное право уничтожать людей из списка». Суть ее установок заключалась в том, что оппоненты якобы «хотят захватить власть», поэтому Ермаку «надо действовать».

Кто такая «Вероника Феншуй Офис»

Журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода) выяснили, что за контактом «Вероника Феншуй Офис» стоит 51-летняя жительница Киева Вероника Аникиевич. Она называет себя консультантом по астрологии и автором телеграмм-канала «Лунные часы». С 2024 года она зарегистрирована как ФЛП, предоставляющая «индивидуальные услуги».

Интересно, что в телефонных книгах других пользователей она записана как «Veronika Anikievich/Ворома Ермак». Сама Аникиевич активно поддерживала Ермака в соцсетях, называя расследование НАБУ и САП «спецоперацией трампо-путина».

Журналисты обнаружили неоднозначное прошлое семьи «тайной советницы». Ее отец, Федор Аникиевич, является гражданином РФ и в 2015 году возглавлял центр «Оппозиционного блока» в Геническом. На фото за май 2025 он позирует с российской символикой в оккупированном Геническе. Сама Вероника в 2015 году посещала аннексированный Крым, о чем писала в соцсетях.

После попытки журналистов получить комментарий, Вероника Аникиевич положила трубку. Сейчас судебное заседание по Андрею Ермаку продолжается.

Дело Ермака — последние новости

Напомним, 12 мая в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения Андрею Ермаку. Прокуратура просила взять эксчельника ОП под стражу с залогом 180 млн грн, однако из-за большого объема материалов дела суд не принял решение в тот же день. В ходе заседания стало известно, что дело насчитывает 16 томов материалов.

Также прокуроры обнародовали новые детали дела по элитному городку «Династия» в Козине. По версии следствия строительство резиденций планировали для влиятельных лиц, среди которых называли Алексея Чернышева, Андрея Ермака и Тимура Миндича. В САП утверждают, что финансирование строительства на 72% состояло из коррупционных средств, связанных с энергетикой и так называемым «бэк-офисом Миндича».

Отдельно в суде сообщили, что Андрей Ермак имеет четыре дипломатических паспорта, а с начала полномасштабного вторжения до ноября 2025 якобы 86 раз пересекал государственную границу. Прокуроры также заявили, что не располагают сведениями о его поездках за последние месяцы, поскольку информацию о передвижении Ермака удалили из базы данных.

