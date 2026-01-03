Судьба Украины в 2026 году определит международную повестку - The Washington Post

Киев

2026 год станет решающим для Украины и результат войны определит международный порядок и покажет, способен ли Западный альянс сдерживать агрессию и поддерживать безопасность в мире.

Об этом в своем анализе сообщает издание The Washington Post.

По оценке журналистов, ситуация на 2026 год очень нестабильна. Администрация Дональда Трампа, вступив во второй срок, активно давила на Украину, пытаясь принудить ее к уступкам, которые можно было бы представить Путину как «необходимый мир». В то же время Кремль требовал еще больше территорий, чем захватил во время войны, что обострило конфликт.

The Washington Post отмечает, что ограниченные во времени гарантии безопасности для Украины, предложенные США, могут создать опасный прецедент: они сигнализируют Москве о будущей возможности возобновить агрессию и ставят под сомнение долгосрочное восстановление экономики Украины.

Журналисты подчеркивают, что настоящий мир требует устойчивой структуры и надежных сдерживаний, а не только временных прекращений огня. Пока краткосрочные договоренности могут обеспечить паузу, без структурированного мирного соглашения угроза нового конфликта сохраняется.

Как отмечает издание, результат войны в Украине станет референдумом для международного порядка 21 века: если России позволят легитимизировать насильственный захват территорий, это будет иметь глобальные последствия, от Азии до Европы, и подорвет доверие к западным альянсам.

Зато справедливое и надежное урегулирование обеспечит долгосрочную безопасность, откроет путь для восстановления, инвестиций и подтвердит эффективность сдерживания в глобальной политике.

Издание отмечает, что Украина в 2026 году будет определять не только собственную судьбу, но и судьбу международного порядка, ставя Западный альянс перед испытанием на способность поддерживать стабильность в суровом веке.

