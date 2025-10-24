Судьба замороженных активов РФ должна решиться на саммите Европейский Совет в декабре — Дональд Туск

Туск / © Associated Press

Вопрос о передаче замороженных активов Российской Федерации Украине должен быть решен на заседании Европейского совета в декабре. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге для СМИ.

Об этом пишет Укринформ .

Как отметил Туск, дискуссии в рамках ЕС продолжаются: в настоящее время страны-члены еще не пришли к окончательному решению. Больше всего замороженных российских средств — в том числе активы Центрального банка РФ — находятся в банках Бельгии, и эта страна выражает опасения по поводу взятия на себя ответственности за их передачу.

Бельгия боится, что она будет нести всю ответственность. Поэтому мы пытаемся убедить наших бельгийских друзей, что готовы построить механизм общеевропейской ответственности», — сказал премьер.

Он также подчеркнул, что хотя еще рано говорить о полном согласии Бельгии и Люксембурга — «но есть определенный прогресс». По словам Туска, «с точки зрения Украины и фактически всего Евросоюза и НАТО необходимо перестать только говорить на эту тему и есть шанс, что так произойдет».

«Европейский Совет состоится в декабре, и это должен быть окончательный срок принятия решения: да или нет. И нам также не следует играть эмоциями, потому что Украина не выиграет эту войну или не защитит себя от России без финансовой поддержки», – добавил Туск.

Премьер-министр отметил, что в случае согласования во всех странах-членах это решение будет справедливым – «забрать эти деньги у России и использовать для восстановления Украины и финансирования ее обороны».

Как сообщалось, Европейский Союз работает над инициативой по разблокированию примерно 185 миллиардов евро замороженных активов РФ.

Саммит Европейского Совета запланирован на 11-12 декабря в Брюсселе.