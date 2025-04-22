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Об этом сообщает Высший совет правосудия.

Что произошло?

Согласно данным следствия, в течение 2024 года в Украине действовала организованная группа лиц, которая предлагала за вознаграждение влиять на судебные решения в апелляционном хозяйственном суде. Речь идет о двух громких делах №914/386/24 и №914/653/24. В первом судебная коллегия, в состав которой входила судья Ирина Малех, оставила решение без изменений - в пользу инициатора схемы. Во второй - решение суда первой инстанции необходимо было отменить, но судья Желик в составе другой коллегии такого решения не принял. Это, по версии НАБУ, стало следствием срыва договоренностей из-за обнаружения правоохранителями признаков наблюдения.

Несмотря на это, действия судьи Желика также оказались в центре внимания следствия: именно он был одним из судей, которые вынесли решение в другом из фигурирующих дел - №914/653/24. По данным материалов уголовного производства, в состав его коллегии входили и другие фигуранты расследования, а сам Желик, по заключению дисциплинарного инспектора, не предпринял никаких действий для того, чтобы сообщить о возможном вмешательстве в судебную деятельность.

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Обыски, наличные и телефоны

Во время следственных действий у фигурантов дела были изъяты значительные суммы наличных, часть которых совпала с номерами купюр, переданных под контролем следствия. У неназванного судьи, фигурирующего в Акте ВСП как "ЛИЦО5", нашли более 270 тысяч долларов США, которые он назвал "сбережениями" и "подарком от отца". Другая фигурантка, "ЛИЦО8", хранила 20 000 долларов, которые позже оказались частью контрольной передачи взятки. В ее телефоне также зафиксировали переписку относительно "нужного решения" по упомянутым делам.

Что инкриминируют судьям?

Судьям Желику и Малех инкриминируют возможные дисциплинарные проступки, в частности:

нарушение судейской этики и поведения, подрывающего авторитет правосудия (п.3 ч.1 ст.106 Закона "О судоустройстве и статусе судей");

недекларирование вмешательства в судебную деятельность (п.6);

недобропорядочность, в частности несоответствие образа жизни задекларированным доходам (п.12).

Как отмечает дисциплинарная палата, даже само участие судей в сомнительных коллегиях и отсутствие сообщений о попытках влияния - уже является серьезным нарушением.

Системная проблема или исключение?

Этот скандал обостряет больной вопрос о добропорядочности украинского судейского корпуса. Судья Максим Желик - не новичок в системе: назначенный еще в 2005 году, переведенный в Западный апелляционный хозяйственный суд в 2018-м, он десятилетиями оставался вне публичного обсуждения. Однако сейчас - оказался в эпицентре дисциплинарного скандала вместе с другими судьями, которые, по оценкам антикоррупционных органов, могли системно способствовать вынесению заказных решений.

Что дальше?

Дело объединено с уже открытым производством в отношении еще одного судьи - Василия Артимовича из Хозяйственного суда Львовской области. В дальнейшем объединенное дело будет рассматриваться Высшим советом правосудия. В случае доказательства вины - судей могут лишить полномочий.

Этот кейс может стать лакмусовой бумажкой для всей судебной системы: способна ли она сама очищаться от тех, кто компрометирует профессию и обесценивает доверие граждан к правосудию?