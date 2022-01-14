Судья до сих пор не рассмотрел ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения: в чем причина

Дело в том, что Порошенко не явился в суд.
Следственный судья до сих пор не рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения пятому Президенту Украины Петру Порошенко из-за того, что он не явился в суд.
Об этом советник по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян сказала на брифинге в пятницу, 14 января.
"Поскольку народный депутат уклонился от выполнения возложенных на него процессуальных обязанностей, следователь по согласованию с исполняющим обязанности генпрокурора обратился в Печерский райсуд города Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В связи с тем, что указанный нардеп (Петр Порошенко — Ред.) уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей", — сообщила Сапьян.
Она добавила, что статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса Украины определено, что подозреваемый обязан прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье и суду. Такие действия предусмотрены во избежание манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг уголовного производства.
Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемом "угольном госизмене".
6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко. Впоследствии в партии "Европейская солидарность" сообщили, что Печерский районный суд Киева арестовал также и на активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Позже в Офисе Генерального прокурора сообщили, что у пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко арестовали только то имущество , которое принадлежит ему согласно госрегистрам.
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