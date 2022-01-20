Судья, объявивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск

Когда он вернется, в суде сказать не могут.
Судья Печерского райсуда столицы Алексей Соколов 20 января ушел в отпуск.
Об этом сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый, пишет "Укринформ".
“Сегодня судья находится в отпуске. Как будет дальше – неизвестно”, — сказал он.
Напомним:
В среду, 19 января, со второй попытки Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Первое заседание по этому делу длилось пол дня и сопровождалось протестами.
После решения суда о мере пресечения, где его отпустили под личное обязательство, он вместе с соратниками отправился праздновать в ресторан.
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