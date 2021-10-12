Судья отклонила ходатайство прокурора и оставила Медведчука под домашним арестом

Слушания в суде длились более 6 часов.

В Печерском районном суде города Киева во вторник, 12 октября, народному депутату от пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, избрана мера пресечения.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Так, судья отклонила ходатайство прокурора и оставила политика под домашним арестом до 7 декабря.

Отметим, что изменение меры пресечения связано с объявлением ему нового подозрения — в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом по другому делу — о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Напомним:

11 октября ему вручили ходатайство об аресте или залоге в размере 1 миллиард гривен.

Народного депутата Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действия в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Этим было подорвано экономическую безопасность государства, лишено ее возможности для диверсификации источников энергетических ресурсов. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

в том, что из-за его действия в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Этим было подорвано экономическую безопасность государства, лишено ее возможности для диверсификации источников энергетических ресурсов. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины. Более того, обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

и бывших высших должностных лиц украинского государства. Перед началом судебного заседания нардеп пообщался с журналистами, в очередной раз заявив, что дело против него — "туфта и фальсификация". Он назвал ложными все записи разговоров, которыми следствие доказывает его вину.

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