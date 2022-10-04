"Судя по лицу, секса у него нет": Фейгин назвал Медведева "идиотом" и объяснил почему

Медведев мог сделать так, чтобы остаться на второй президентский срок, когда Путин дал ему "посидеть" первый. И на этом настаивала супруга Медведева.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пытается подражать президенту Владимиру Путину из-за собственной несамодостаточности и нереализованности.

Об этом российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин рассказал в интервью главному редактору "ГОРДОН" Олесе Бацман.

"Медведев – реально идиот. Он был идиотом, даже когда был президентом – этого не отменишь", – сказал Фейгин.

Он отметил, что Медведев – человек, мыслящий разрешенными категориями.

"Я вполне предполагаю, что он, несмотря на стилизацию со всей этой дичью, которую он демонстрирует в своих социальных сетях, он таки подражатель. Он, знаете, хочет быть маленьким Путиным. Вот из-за своей несамодостаточности. Путину не упрекнешь личностной несамодостаточностью. Там несамодостаточность, знаете, культурная и идейная. А так – как личность он, по-моему, целостно чувствует себя, вполне гармонично", – высказал мнение оппозиционер.

Поэтому у Медведева есть проблемы с личной цельностью, считает Фейгин. По его словам, политик постоянно думает о своем несовершенстве и нереализованности.

"Медведев слабенький на этот счет. Он существует только потому, что есть Владимир Владимирович Путин. И он это все преодолевает рефлекторно. И все, о чем он думает, – это о своем несовершенстве, своей нереализованности. Ведь мог бы и сам читать речи, а так", – рассказал юрист.

Он также прокомментировал информацию о том, что в конце своего президентского срока Медведев не планировал отдавать власть обратно Путину и собирался снова идти на выборы.

"Это его играла партия второго срока. Особенно жена на Медведева влияла: она хотела, чтобы он остался. Это правда. А сам он подыгрывал, поддакивал. Наверное, вполне мог. Но почему-то он какой-то просто совсем не очень в этом смысле. Как я всегда говорил, судя по его лицу, секса у него нет", – отметил Фейгин.

Напомним, что Медведев пригрозил использованием "всех методов самозащиты" после "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Военный эксперт Петр Чернык объяснил, что эта угроза Медведева ничем не отличается от той, которая была сделана по оккупированному Крыму. А россияне на самом деле просто "проглотили" "хлопки" на полуострове и ничем не ответили на многочисленные удары по нему.

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