Сумма впечатляет: МВФ утвердил рекордную программу для Украины, Зеленский уже поблагодарил

Это самый большой кредит для Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Исполнительный совет МВФ 31 марта утвердил программу финансирования Украины на 15,6 млрд. дол. в течение четырех лет, чтобы удовлетворить неотложные потребности государства на фоне полномасштабной войны.

Информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства в Сети поблагодарил МВФ и его руководительницу Кристаллину Георгиевую за утверждение программы.

"Спасибо МВФ и Кристаллине Георгиевой за утверждение новой четырехлетней программы поддержки Украины на общую сумму $15,6 млрд. Это важная помощь в нашей борьбе с агрессией РФ. Вместе поддерживаем украинскую экономику и двигаемся вперед к победе!" – говорится в заявлении Зеленского.

Отметим, что это самый большой кредит для Украины с начала полномасштабного вторжения России, а также первый масштабный пакет со стороны МВФ для страны, находящейся в военном состоянии.

Напомним, 29 марта стало известно, что Канада предоставит Украине новую финансовую помощь в виде кредита на 2,45 млрд канадских долл. (это около 1,7 млрд долл. США).

Новая программа МВФ и Украины: инсайды

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