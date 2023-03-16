Сунак поговорил с Зеленским и рассказал об увеличении военной помощи от Британии

Сунак подчеркнул, что жизненно важно, чтобы у Украины была возможность как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о последних событиях на передовой.

Об этом Зеленский сообщил в своем официальном Twitter.

"Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута. Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки", – отметил он.

Сунак, в свою очередь, рассказал о своих дискуссиях со своими французскими, американскими и австралийскими коллегами в последние дни и сказал, что Британия продолжает тесно сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить получение Украиной необходимого оборонного оборудования.

Премьер добавил, что жизненно важно, чтобы у Украины была возможность как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя, и проинформировал о предоставлении дальнейшей военной помощи от Лондона.

Ранее Риши Сунак назвал Китай "системной угрозой" мировому строю. Также он заявлял, что Великобритания и Франция хотят сохранить лидирующие позиции среди стран, оказывающих помощь Украине.

Кроме того, британский премьер выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО.

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