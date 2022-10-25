Сунак произнес первую речь в должности премьера Британии и вспомнил войну в Украине

Путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру, сказал политик.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что развязанная президентом РФ Владимиром Путиным война в Украине привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок во всем мире.

Об этом Сунак сказал в своей первой речи в должности главы британского правительства.

"Будет правильно вам объяснить, почему я стою перед вами на посту нового премьер-министра. Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще заметны последствия COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок во всем мире. Предыдущее правительство допустило ошибки. Меня избрали лидером моей партии и вашим премьер-министром, частично, чтобы исправить их. И эта работа начинается сейчас", – рассказал новоиспеченный британский премьер.

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Он отметил, что правительство под его руководством сделает приоритетами экономическую стабильность и уверенность.

"Я объединю нашу страну не словами, а своими действиями", – уверил Сунак.

Он также сказал, что всегда будет благодарен экс-премьеру Борису Джонсону за его чрезвычайные достижения в должности.

Напомним, 25 октября Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля в Букингемском дворце. Король Британии Чарльз ІІІ попросил Сунака сформировать правительство.

Что касается отношения к Украине, то 24 августа, в День Независимости, Сунак обратился к украинцам и заверил в безоговорочной поддержке и помощи со стороны Великобритании в войне с РФ. Кроме того, накануне прошлых выборов премьера, когда победу одержала Лиз Трасс, Сунак уверял, что в случае победы его первая заграничная поездка состоится в Киев.

Новый премьер Великобритании: кто такой Риши Сунак

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