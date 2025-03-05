Сунак возмущенно отреагировал на то, что Трамп назвал Зеленского диктатором

Экс-премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "неправильным" отношение президента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом политик сказал в своем интервью, говорится в публикации Politico.

Сунак отметил, что ему было "очень тяжело" смотреть на стычку между президентами США и Украины в Белом доме 28 февраля.

"Как человек, который провел много времени с Владимиром, был с ним в Киеве, видел, через что ему пришлось пройти ради своей страны... Видеть, как его называют диктатором, говорят, что он начал эту войну — такое отношение к нему неправильно", — подчеркнул Сунак.

Заметим, что британский экс-премьер, который сейчас является членом парламента от консерваторов, дважды посещал Украину в должности и был ключевым сторонником Киева. Эта политика продолжилась во времена его преемника лейбориста Кира Стармера.

Напомним, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала Дональда Трампа за приостановку военной помощи Соединенных Штатов Америки Украине.

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