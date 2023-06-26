Сунак заявил, что Британия готова к разным сценариям развития событий в России после бунта Пригожина

По его словам, Лондон "анализирует и отслеживает" ситуацию.

Британский премьер-министр Риши Сунак заявляет, что официальный Лондон готов к нескольким вариантам развития событий в России после попытки мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает издание CNN.

По словам Сунака, Британия уже какое-то время "анализирует и отслеживает" ситуацию в РФ. Британия, отмечает он, находится в тесном контакте с союзниками, чтобы убедиться, что мы координируем свои действия. Премьер-министр сообщил, что в выходные разговаривал с лидерами США, Франции и Германии.

"Слишком рано предсказывать с уверенностью, какими могут быть последствия этого, но, конечно, мы готовы, как всегда, к целому ряду сценариев", — подчеркнул глава британского правительства.

Напомним, 24 июня Евгений Пригожин вместе с "вагнеровцами" объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости". Впрочем, вечером того же дня он причитал о прекращении мятежа в то время, когда его наемники находились всего в 200 км от Москвы.

Все, что известно о бунте олигарха, — в материале ТСН.ua - Как "Вагнер" дошел до Москвы и развернулся: хронология событий "картофельного бунта"

Читайте также: