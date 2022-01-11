"Существенного повода для оптимизма мы не видим" — Кремль о переговорах США и РФ в Женеве

"Существенного повода для оптимизма мы не видим" — Кремль о переговорах США и РФ в Женеве

По словам Пескова, пока рано делать выводы.

После переговоров, состоявшихся 10 января в Женеве между делегациями США и РФ, в Кремле пока не видят повода для оптимизма.

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков росСМИ.

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"Пока существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает положительной оценки того, как состоялись эти переговоры», – сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что важен результат этих переговоров. Также он отметил, что окончательные выводы по поводу переговоров следует делать после завершения серии переговоров, которые должны состояться в ближайшие дни.

"Еще предстоит несколько раундов, которые позволят составить более четкое понимание того, где мы находимся с американцами. Пока какие-то выводы делать невозможно", – сказал Песков.

Следует отметить, что на этой неделе запланирован ряд встреч с РФ по ситуации вокруг Украины. Уже 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Перед заседанием Россия-НАТО Украина провела переговоры с членами Альянса. В ходе разговора во время закрытого заседания украинская сторона "вооружила" партнеров аргументами.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры представителей России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Кремль требует исключить возможность вступления Украины в НАТО. По результатам переговоров, длившихся почти восемь часов, общей позиции стороны так и не пришли. В РФ продолжат требовать, чтобы НАТО предоставило юридические письменные гарантии по нерешению на Восток. В США заявляют, что не будут вмешиваться в решение третьих стран, с кем дружить и с кем идти на партнерство.

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