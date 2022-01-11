"Существенного повода для оптимизма мы не видим" — Кремль о переговорах США и РФ в Женеве

По словам Пескова, пока рано делать выводы.
После переговоров, состоявшихся 10 января в Женеве между делегациями США и РФ, в Кремле пока не видят повода для оптимизма.
Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков росСМИ.
"Пока существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает положительной оценки того, как состоялись эти переговоры», – сказал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что важен результат этих переговоров. Также он отметил, что окончательные выводы по поводу переговоров следует делать после завершения серии переговоров, которые должны состояться в ближайшие дни.
"Еще предстоит несколько раундов, которые позволят составить более четкое понимание того, где мы находимся с американцами. Пока какие-то выводы делать невозможно", – сказал Песков.
Следует отметить, что на этой неделе запланирован ряд встреч с РФ по ситуации вокруг Украины. Уже 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.
Перед заседанием Россия-НАТО Украина провела переговоры с членами Альянса. В ходе разговора во время закрытого заседания украинская сторона "вооружила" партнеров аргументами.
Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры представителей России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Кремль требует исключить возможность вступления Украины в НАТО. По результатам переговоров, длившихся почти восемь часов, общей позиции стороны так и не пришли. В РФ продолжат требовать, чтобы НАТО предоставило юридические письменные гарантии по нерешению на Восток. В США заявляют, что не будут вмешиваться в решение третьих стран, с кем дружить и с кем идти на партнерство.
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