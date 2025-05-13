Существует единственная угроза для переговоров Украины и России в Стамбуле: политолог назвал ее

Политолог Владимир Фесенко / © ТСН

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На потенциальные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле может повлиять военная ситуация. Речь идет о возможных ударах оккупантов по украинской территории.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

«Даже в России об этом говорят, что еще один фактор, который будет влиять на возможность переговоров в Стамбуле, на то, произойдут они или нет, это военная ситуация», — подчеркнул он.

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По словам политолога, если до 15 мая Россия нанесет по Украине массированный ракетный удар или же использует для атаки на украинскую территорию «Орешник», то это «лишит смысла переговоры в Стамбуле».

Фесенко отметил, что об этом необходимо четко сказать президенту США Дональду Трампу. Такое условие может передать американскому лидеру президент Франции Эмманюэль Макрон, поскольку они постоянно на связи.

Также, по его мнению, о таких условиях следует предупредить россиян — любые жесткие действия с их стороны сорвут переговоры.

«Теоретически это (массированный ракетный удар РФ — ред.) возможно и даже практически, к сожалению, тоже возможно. Но именно такие действия России могут сорвать переговоры в Стамбуле. Мне кажется, что это единственное, что может их сорвать», — добавил он.

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Напомним, что идею о переговорах в Стамбуле 15 мая поначалу предложила Россия. Затем президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ждет Путина 12 мая в Турции.

Что предшествовало

Требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что если Путин отклонит предложение, будут ужесточены санкции и увеличена военная помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров.

В ответ Путин обвинил Украину в нарушении предварительных соглашений о прекращении огня, но сказал, что «несмотря на это» он предлагает двум сторонам встретиться для переговоров, которые, по его словам, могут состояться в Стамбуле в этот четверг.

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Тон Путина был явно тщательно выверен, чтобы отвергнуть требования Европы, но также создать видимость конструктивной позиции Москвы в глазах администрации Трампа, которая до недавнего времени была гораздо более мягкой по отношению к Москве, чем к Киеву.

Путин особо поблагодарил новую администрацию США за ее усилия по урегулированию конфликта.

Ответ Трампа предполагает, что тактика, возможно, увенчалась успехом, нанеся значительный удар по единству Запада. Однако его пост в Truth Social также намекнул на разочарование, которое он, как сообщал The Guardian, выражал в последние дни в частном отношении по поводу жестких требований Москвы в войне в Украине.

В то же время, предложив прямую встречу с Путиным в Стамбуле, Зеленский перехватил инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора, который редко путешествует спонтанно.

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