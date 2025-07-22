Существует единственный сценарий, который заставит Путина сдаться: аналитики ISW назвали условие

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент-диктатор Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только при одном условии - если его войска потерпят сокрушительные поражения на фронте.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики в очередной раз отметили, что своевременная и достаточная военная помощь стран Запада, а это как следствие - существенные поражения России на поле боя, - могут заставить Путина отказаться от победы Украины военным путем и сесть за стол переговоров.

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"Такие поражения не произойдут через несколько недель и, вероятно, потребуют нескольких месяцев или целых военных кампаний. Это станет возможным при условии, что Запад согласится должным образом вооружить и поддержать Силы обороны, чтобы они могли результативно проводить такие операции", - считают в ISW.

Заметим, что объявленный президентом США Дональдом Трампом 50-дневный срок для российского фюрера требованием сесть за стол переговоров, в ISW называют примером одного из факторов давления на главу Кремля.

Кроме того, в Институте упомянули слова министра обороны Великобритании Джона Гили, который во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что страны инициативы должны воспользоваться угрозой Трампа ввести "жесткие" 100-процентные вторичные пошлины относительно торговых партнеров России в случае отсутствия4 мирного.

Напомним, новые санкции ЕС давят на Кремль. Впрочем, российские чиновники продолжают ошибочно утверждать, что якобы ограничения не влияют на российскую экономику. Мол, Москва уже получила иммунитет и адаптировалась к жизни в условиях ограничительных мер.

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Между тем, издание Sky News писало о том, что реакция Кремля на заявления президента США Дональда Трампа относительно вооружения Украины и 50-дневный ультиматум была "достаточно сдержанной". Вполне вероятно, что в Москве "рассматривают разные варианты".

Дата публикации 19:43, 21.07.25 Количество просмотров 22 5 новых PATRIOTS и это только начало! Рамштайн «готовит» Путина к переговорам