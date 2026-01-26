Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что Россия остается серьезной угрозой Европе, и этой опасности необходимо активно противодействовать.

Об этом он заявил во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Навроцкий отметил, что агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.

«Суть России осталась неизменной — она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы», — подчеркнул президент Польши.

Он обратил внимание на то, что РФ продолжает наносить ракетные удары по Украине, несмотря на призывы отдельных стран к «перезагрузке» отношений с Москвой.

«Россия была и остается угрозой на протяжении многих лет, независимо от исторического периода или политического режима. Речь идет не только о России при Путине — это была угроза и при царских временах, и при большевиках», — отметил Навроцкий.

Президент Польши также подчеркнул важность тесного сотрудничества между европейскими государствами для обеспечения безопасности континента и подчеркнул, что Польша придает этому направлению особое значение.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что умышленные удары, которые Россия наносит по гражданской инфраструктуре Украины, — это военное преступление.

Мы ранее информировали, что в Кремле пытаются настроить Европу против президента Украины Владимира Зеленского, упомянув его критическое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.