"Сверили часы и вооружили их аргументами": на Банковой рассказали, о чем говорили с НАТО накануне переговоров с РФ

"Сверили часы и вооружили их аргументами": на Банковой рассказали, о чем говорили с НАТО накануне переговоров с РФ

Украина хочет услышать конкретные временные ориентиры о членстве в НАТО.

На закрытом заседании комиссии Украина-НАТО украинская сторона "вооружила" партнеров аргументами по поводу переговоров Альянса и РФ, которое состоится 12 января.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

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"Сверили часы с государствами-членами НАТО и вооружили их аргументами накануне запланированного диалога с Россией. Наши аргументы были услышаны и взяты в работу. Выразили свою позицию все 30 союзников, и в каждом выступлении звучала поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высокая оценка того, что Украина остается сдержанной во время напряженной ситуации на ее границах и не поддается разного рода провокации", — отметил Жовква в Facebook.

Украинская сторона обсудила с союзниками и руководством Альянса подготовку к предстоящему Саммиту НАТО в Мадриде. В частности, была отмечена важность того, чтобы Украина не только должна быть приглашена на саммит как страна-партнер, но и были бы приняты четкие решения о ее дальнейшем движении к членству в НАТО. Украинская сторона, как уточняется, хочет услышать конкретные временные ориентиры.

"Над этим и будем работать, начиная с сегодняшнего дня, со всеми столицами государств-членов НАТО и со штаб-квартирой в Брюсселе", — добавил Жовква.

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По словам Жовквы, во время большинства выступлений на заседании было озвучено, что будущее Украины в Альнсе – это дело исключительно 30 членов НАТО и Украины как страны-аспиранта.

"И это вселяет осторожный оптимизм на успешный результат Мадрида и дальнейшее движение в НАТО" — подытожил он.

Заметим, уже 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

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