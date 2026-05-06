«Сверка часов» между США и РФ: в Рубио и Лаврова разные версии переговоров

Лавров и Рубио. / © Associated Press

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио поговорил по телефону с главой МИД Российской Федерации Сергей Лавров. Одной из тем стала русская война в Украине.

Об этом сообщили в американском Госдепе и российском МИДе.

Спикер Государственного департамента Томми Пиготт отметил, что переговоры инициировала Москва.

«Они обсудили отношения между США и Россией, войну между Россией и Украиной, а также ситуацию в Иране», — коротко сообщил американский чиновник.

Российское ведомство также заявило о факте разговора Рубио и Лаврова и сообщило свою версию. В ней об Украине, ставшей одной из тем разговора, не сказали и слова. В то же время, традиционно отчитались о «конструктивном и деловом характере» переговоров.

В МИДе страны-агрессоры отметили, что политики «провели „сверку часов“ относительно текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов».

Напомним, в конце апреля президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с «фюрером» РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома назвал разговор «очень хорошим», а в Москве сообщили, будто Трамп поддержал их инициативу по временному перемирию.

Впрочем, сразу после переговоров замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Америке «ядершей», назвав Штаты «основным геополитическим соперником» РФ. По его словам, отношения Кремля с нынешней администрацией Белого дома «носят прагматический характер».

