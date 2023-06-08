"Свернули без шума и пыли": ООН закрыла расследование убийства азовцев в Оленовке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал работу ООН, упомянув теракт в Оленовке и работу "зернового соглашения". По его словам, особого результата работы организации нет.

Об этом он сказал в эфире Сніданок с 1+1.

"Есть у ООН большая работа над продлением черноморской зерновой инициативы. Некоторые люди сидят в ООН и думают: так, а как нам здесь не прижать Россию, не раскритиковать, чтобы нам не сделать России, чтобы потом прийти к ним и сказать: смотрите, мы ведь здесь это все не сделали, а могли бы… Так вы давайте продолжайте черноморскую зерновую инициативу… Вот такая логика – давайте здесь не давить, здесь не критиковать, здесь умалчивать… Это значит, что во всех этих вопросах идти на уступки это будут страдания, будет несправедливость. Желание решать одни проблемы за счет других. Они говорят: это большая дипломатия. Но дипломатия изменилась. И никто с Гитлером, никто с Хусейном так себя так не вел. Хорошо, при Гитлере еще ООН не было. А когда Хусейн нападал на соседей, травил химическим оружием, вызывал экологические катастрофы из-за разливов нефти... Никто же не сидел и не думал: ну, давайте..." — сказал министр.

"Когда в Оленовке убили наших военнопленных. Мы сказали — ООН, пришлите миссию, пусть расследуют. Вы думаете, они туда приехали? Я больше скажу — эта миссия была тихонько закрыта ООН, что называется "без шума и пыли". Поэтому у меня одно предложение для тех, кто хочет расследовать — приезжайте в Киев, ночуйте здесь, проводите ночи в подвалах, утром считайте — сколько прилетело шахидов и ракет.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал международные организации ООН и Красного Креста немедленно присоединились к спасению людей на оккупированной части Херсона после подрыва Каховской ГЭС.

Глава государства призвал мир к четкой и быстрой реакции на происходящее.

"Даже невозможно установить точно, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что шокирован заявлениями международных организаций.

Теракт в Оленовке: что известно

В ночь на 29 июля 2022 года в одном из бараков колонии в Оленовке раздался взрыв. Погибли 53 пленника, более 100 ранены. Там российские террористы содержали военных и гражданских, в том числе из Мариуполя.

Выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной взрыва было термобарическое оружие, которое применило РФ.

ООН отказалась расследовать теракт в Оленовке, мол, россияне не допустили туда миссию.

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