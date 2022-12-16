Свертки с глазами животных: Кулеба заявил, что это делает группа бешеных россиян

Опасные пакеты и пакеты с глазами животных в посольства Украины в Евросоюзе посылает группа россиян, живущих в ЕС.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью Obozrevatel.

"Моя версия из того объема информации, которым я владею по состоянию на данный момент, и это важное ударение: это делает какая-то группа бешеных российских соотечественников, которая живет на территории ЕС, в основном в Германии", – сказал министр.

"И делает она это не самостоятельно, а реализуя прямые или косвенные указания российских спецслужб. То есть действуют российские спецслужбы не напрямую, а они нашли этих бешеных и придумали им такую историю", — подчеркнул Кулеба.

Однако глава МИД не владеет информацией, причастны ли к этому лица связаны с теми, кто хотел убить канцлера Германии Олафа Шольца и устроить в стране переворот.

"Я когда прочитал эту новость, у меня было такое мнение, но пока оно не подтверждено никакими фактами. Но я не удивлюсь, если это будет так. Впрочем, пока у меня нет никаких фактов по этому поводу", – рассказал украинский министр.

Напомним, с конца ноября до сих пор в ряд посольства Украины поступают подозрительные свертки и письма из останками животных. Некоторые пакеты содержат взрывчатку. Уже 33 таких отправления поступили в дипведомства в 17 странах. В украинском МИДе считают это попыткой запугать дипломатов и посеять панику.

Последний такой пакет поступил 12 декабря в посольство Украины в Греции. Адрес отправителя такой же, как и на предыдущих пакетах: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen.

Кулеба ранее обратился к отправителям свертков с советом "расслабиться и не терять свое время и деньги на почтовые марки, ничего вы этим не достигнете".

Устрашение украинских дипломатов продолжается: окровавленный пакет получил посольство в Греции

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