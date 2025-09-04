Свет в конце тоннеля или новая ловушка от Путина: Sky News оценил громкие заявления "фюрера"

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин во время брифинга в Пекине заявил: о мире в Украине "есть свет в конце тоннеля". Впрочем, это лишь создание впечатления, что фюрер хочет окончания войны. Что больше - пока Украина видит только тьму и волка в овечьей шкуре.

Об этом говорится в материале корреспондента Sky News Айвора Беннета.

Он отмечает, что хозяин Кремля сказал многие вещи, которые создавали впечатление, мол, он хочет мира. Впрочем, до сих пор нет никаких доказательств того, что Москва готова уступить какие-либо реальные уступки. Беннет приводит несколько примеров, свидетельствующих о совершенно не мирных намерениях Российской Федерации.

Реклама

Например, по гарантиям безопасности Путин согласился, что Киев имеет на них право. Впрочем, в Китае он повторил давнюю позицию России, что Киев не может вступить в НАТО, одновременно продолжая исключать присутствие любых европейских миротворцев.

"Итак, никаких уступок здесь до сих пор нет", - отмечает Sky News.

Вспомнил Путин и о территориях Украины. Впрочем, по его словам, Россия борется не за землю, а якобы за права человека и защиту русскоговорящего населения.

"Так почему же он до сих пор требует от Украины сдать территорию, которую его войска не завоевали?", - добавил Беннет.

Реклама

Насчет того, готов ли он встретиться с Владимиром Зеленским, "фюрер" ответил утвердительно. Впрочем, если это произойдет в Москве. Но проблемы безопасности не позволяют Зеленскому согласиться с этим. Поедет ли Путин в Киев, отмечает автор. Очевидно, что нет, – добавил он.

"Все это было попыткой нажать на правильные кнопки с Дональдом Трампом. Он пытается представить Россию как сторону, которая стремится к миру и имеет гибкий подход", - заявил Беннет.

Напомним, в Пекине Владимир Путин сделал ряд спорных заявлений о войне. Он нагло сказал о том, мол, видит свет в конце тоннеля относительно завершения войны в Украине. В то же время, цинично подчеркнул, что готов продолжать так называемую «сво» для достижения целей. Более того, по его словам, "с РФ на всех направлениях наступают”.

Также "фюрер" отметил, что, мол, Украина должна провести референдум для решения любых территориальных вопросов. Впрочем, его нельзя проводить во время "конфликта", а потому нужно отменить военное положение. Он также отметил, что Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но она имеет право быть в ЕС.