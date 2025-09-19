Свежая порция "зрады" из США: Келлог давит на Украину и уже "отдает" оккупированные земли России

Кот Келлог / © Associated Press

Реклама

Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, заявил, что Украине следует «быть реалистами» и смириться с тем, что Россия уже де-факто контролирует большую часть Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал в интервью The Telegraph.

«Донецкая область оккупирована на 65%. Луганская — на 98%. Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре», — подчеркнул Келлог.

Реклама

Он провел аналогию с оккупацией СССР трех балтийских стран в 1940 году, которую США никогда не признавали юридически. Этот прецедент, по его мнению, показывает, что Украина может сохранять свой суверенитет над этими территориями, даже если они физически находятся под контролем России.

Настоящее отношение Трампа к Путину

Комментируя мягкую позицию Дональда Трампа по отношению к России, несмотря на пропущенные дедлайны по поводу санкций, Келлог объяснил это желанием американского лидера «дать дипломатии все шансы».

Он рассказал, что Трамп раздражен ситуацией с Путиным, поскольку надеялся, что их личные отношения помогут быстро заключить мир.

Келлог заверил, что за закрытыми дверями президент Трамп «намного злее, чем публично» и считает, что Путина вводят в заблуждение.

Реклама

«К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Так что Трамп просто дает ему свободу действий и время сесть за стол переговоров, но мы все еще держим карты», — подчеркнул спецпредставитель.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент США Дональд Трамп прекрасно понимает истинные намерения Владимира Путина, однако его переговорная стратегия на данный момент не предусматривает полный разрыв отношений с Россией.

По словам Джонсона, Трамп — «очень мудрый переговорщик», который осознает, что Путин над ним «издевается». Однако, с точки зрения Трампа, сейчас не время окончательно рвать отношения с российским лидером.